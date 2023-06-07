* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 7 июня, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Следственный комитет России заинтересовался видео с признанием пленного боевика украинского националистического образования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в убийстве мирных граждан в Мариуполе весной 2022 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следователь

Также следователи СКР будут расследовать очередные преступления ВСУ на территории Белгородской, Херсонской областей и Донецкой Народной Республики.

Так, в результате обстрела со стороны Украины в Белгородской области пострадал 14-летний подросток. Ещё двое мужчин 1952 и 1959 годов рождения получили ранения в ДНР.

Следствие установит причастных к этим преступлениям лиц, а также все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пленный боевик группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассказал, как с сослуживцем обнаружил машину, на фарах которой имелись опознавательные знаки в виде белых ленточек. В автомобиле находились четверо взрослых и трое детей. Азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь по транспортному средству. В результате водитель машины умер, второй пассажир на переднем сиденье находился без движения, маленького мальчика ранило в левое плечо, признался боевик.