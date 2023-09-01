Москва, 1 сентября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. С 1 сентября в российских вузах началось преподавание «Основ российской государственности», предмет будет вестись на первом курсе программ бакалавриата и специалитета на всех направлениях подготовки, сообщили в Министерстве науки и высшего образования.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«В основу нового курса положен принцип междисциплинарности, то есть в нём соединены элементы философии, политологи, социологии, истории, юриспруденции, экономики, культурологии и психологии», — рассказали в Минобрнауки.

В нынешнем учебном году у вузов есть возможность адаптировать курс под особенности учреждения в соответствии с рекомендациями, предложенными министерством, отметили в ведомстве. Преподаватели могут дополнять курс собственными материалами и подходами, исходя из своей научной специализации, но должны при этом оставаться в рамках концепции предмета, сообщили также в министерстве.

Курс состоит из 5 разделов: «Что такое Россия?», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство России», «Вызовы будущего и развитие страны». Предполагается, что на семинарах будут активно использоваться интерактивные методики для более активного вовлечения студентов.

Дисциплина призвана сформировать у студентов осознание принадлежности к российскому обществу и чувство гражданственности, показать взаимосвязь личного успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью родины, добавили в ведомстве.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова сообщила, что для проведения в вузах нового курса в рамках федерального проекта «ДНК России» подготовили почти 6 тысяч преподавателей. Поручение разработать для вузов курс «Основы российской государственности» президент России Владимир Путин дал в январе 2023 года.

Курс «Основ российской государственности» направлен на формирование у молодых людей не только системы знаний о России, но и чувства патриотизма и гражданственности, отметила ранее доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ Антонина Селезнёва. Пособие обращено к молодым людям, а потому его последняя глава посвящена им самим, добавила эксперт.