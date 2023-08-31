Москва, 31 августа, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Курс «Основ российской государственности» направлен на формирование у молодых людей не только системы знаний о России, но и чувства патриотизма и гражданственности, отметила 31 августа доцент кафедры социологии и психологии политики Антонина Селезнёва.

«Это просветительский курс, который решает ценностно-мировоззренческие задачи, то есть задачи формирования в мировоззрении подрастающего поколения ценностного отношения к пяти ключевым объектам социально-политической реальности — человеку, семье, обществу, государству и стране», — цитирует Селезнёву пресс-служба Экспертного института социальных исследований.

Пособие обращено к молодым людям, а потому его последняя глава посвящена им самим, молодым гражданам России, судьбы которых тесно переплетены с судьбой страны, а также их возможностям для саморазвития и самореализации, добавила эксперт.

Курс основ российской государственности начнут преподавать в российских вузах с 1 сентября.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова сообщила, что для проведения в вузах нового курса в рамках федерального проекта «ДНК России» подготовили почти 6 тысяч преподавателей.

Поручение разработать для вузов курс «Основы российской государственности» президент России Владимир Путин дал в январе 2023 года. Новый курс начнут преподавать на уровнях бакалавриата и специалитета.