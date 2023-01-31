Москва, 31 января, 2023, 19:28 — ИА Регнум. В России к 1 августа 2023 года разработают и включат в образовательные программы вузов курс «Основы российской государственности». Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Ответственность за исполнение данного поручения возложена на министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

Кроме этого, ведомству до 1 марта необходимо представить предложения об учреждении именной стипендии для студентов вузов, проявивших активную гражданскую позицию и участвующих в общественно полезной деятельности, направленной на развитие гражданских инициатив.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Путин поручил до 1 сентября разработать курс для вузов «Обучение служением».

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