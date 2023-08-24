Москва, 24 августа, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Для проведения в вузах нового курса «Основы российской государственности» в рамках федерального проекта «ДНК России», подготовили почти 6 тыс. преподавателей. Об этом на итоговой конференции в РАНХиГС 24 августа сообщила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Первый заместитель главы администрации Президента Сергей Кириенко, выступая на конференции отметил, что курс подготовили в кратчайшие сроки. В работе участвовали 600 вузов и около 7 тыс. специалистов.

«В нормальном режиме это годы, но вы это сделали за немыслимые сроки, причем сделали очень качественно», — сказал он.

Гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, что при участии общества провели 10 мероприятий, на которых разрабатывали смыслы нового курса, а также форматы занятий, методические и вспомогательные материалы. «Знание» подготовило для преподавателей обучающие фильмы по этому предмету.

Исполнительный директор Экспертный институт социальных исследований Анна Федулкина подчеркнула, что качество материалов курса высокое, несмотря на рекордные сроки по его подготовке. Этому способствовало экспертное сообщество ЭИСИ, которое включилось в работу.

На конференции прошло торжественное награждение исполнителей проекта «ДНК России» и двадцати победителей конкурса на лучшую методическую разработку по «Основам российской государственности».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в январе 2023 года дал поручение разработать для вузов курс «Основы российской государственности. Ответственным он назначил министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

Новый курс начнут преподавать с 1 сентября на уровнях бакалавриата и специалитета. Экосистема, связанная с обеспечением внедрения курса, объединяет 27 опорных вузов и методических центров