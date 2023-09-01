Москва, 1 сентября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Черноморский флот России установил постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Чёрного моря, заявил 1 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По его словам, это позволило 29–30 августа силами морской авиации Черноморского флота сорвать попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения терактов.

Самолётами морской авиации было уничтожено четыре военных катера и до 50 украинских военных, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщали о предотвращении целого ряда других попыток ВСУ совершить террористические атаки на объекты на территории России. В частности, 29 августа сообщалось, что два украинских беспилотника попытались атаковать объекты на территории РФ, но были сбиты средствами ПВО в небе над Тульской областью. Другой беспилотник был уничтожен средствами ПВО в небе над Белгородской областью поздно вечером 28 августа.