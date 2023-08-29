Москва, 29 августа, 2023, 06:00 — ИА Регнум. Два украинских беспилотника попытались атаковать объекты на территории России, но были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны в небе над Тульской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Сегодня утром (29 августа) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа в небе над Химками Московской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ. Обломки дрона упали на несколько домов, магазин и ангар со стройматериалами, причинив повреждения всем этим строениям.

Спустя два дня Министерство обороны России распространило информацию о том, что в ночь на 25 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили и уничтожили 42 украинских беспилотника. В ведомстве отметили, что ни один из вражеских аппаратов не достиг цели.

26 августа российские силы ПВО уничтожили один БПЛА, летевший в сторону Белгорода. 28 августа Минобороны сообщило еще о двух дронах, сбитых в небе над Белгородской областью.