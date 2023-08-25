Москва, 25 августа, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Провал широко анонсированного контрнаступления украинской армии на сегодняшний день стал очевидным. Об этом 25 августа заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на круглом столе по случаю 80-летия победы советских войск в Курской битве.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня, после очевидного провала летней компании ВСУ, так называемого «контрнаступа», киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам», — сказал он.

Нарышкин уточнил, что на Западе в качестве причин провала контрнаступления украинской армии называли плохую погоду и слишком густую растительность в зоне боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, Киев начал попытки контрнаступления на тактических направлениях в Донбассе 4 июня. Тогда в бой пошли подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой бригады ВСУ. Вскоре после этого появились кадры подбитых немецких танков, дымящихся на поле боя.

Президент России Владимир Путин 21 июля констатировал отсутствие результатов у украинских войск и разочарование на Западе. Минобороны 4 августа сообщило, что ВСУ в попытках наступления потеряли более 43 тыс. военных и свыше 4,9 тыс. единиц вооружений, в том числе танки Leopard и колёсные танки AMX и БМП Bradley.

Газета The Wall Street Journal 24 августа сообщила, что представители военного командования США и Украины на протяжении нескольких недель спорят на тему того, как нужно сменить стратегию и тактику для оживления контрнаступления ВСУ. По данным издания, в Вашингтоне высказываются за возобновление атак с применением общевойсковой тактики сосредоточенных ударов для прорыва российской обороны, однако с этим не согласен главком украинской армии Валерий Залужный.

Позднее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил ИА Регнум, что любые тактики противника теряют смысл на фоне больших ресурсов России для продолжения спецоперации. Он уточнил, что спор Киева и Вашингтона об изменении стратегии для «оживления» контрнаступления ВСУ — это, по сути, поиск виновных в отсутствии военных успехов украинских войск.