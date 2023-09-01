Фукусима , Япония, 1 сентября, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Специалисты компании-оператора АЭС «Фукусима-1» впервые зафиксировали тритий в океане в районе сбросы воды с АЭС «Фукусима-1», объявила 1 сентября пресс-служба японской компании Tokyo Electric Power.

FRANCK ROBICHON/EPA/ТАСС АЭС «Фукусима-1»

В пресс-релизе подчёркивается, что в пробах воды, которые были взяты у места сброса 31 августа, был выявлен тритий в объёме 10 беккерелей на литр.

Это в 6 тысяч раз меньше допустимой нормы (60 тысяч беккерелей на литр), установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии. Также этот показатель в 1 050 раз меньше допустимой нормы, установленной ВОЗ для питьевой воды (10,5 тысяч беккерелей на литр).

В своем плане по сбросу воды с АЭС «Фукусима-1» японская сторона обещает, что уровень трития в ней не будет превышать 1,5 тыс. беккерелей на литр.

Как передавало ИА Регнум, сброс воды с аварийной атомной электростанции в Японии начался 24 августа. Сообщалось, что к концу марта 2024 года с АЭС будет слито более 30 тысяч тонн жидкости. В баках на АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которую использовали для охлаждения повреждённых в результате цунами в марте 2011 года реакторов.

После этого премьер-министр Японии Фумио Кисида показал, как пробует с несколькими министрами во время обеда морепродукты, выловленные в море, куда сбрасывают воду с «Фукусимы». На обед японским чиновника подали сасими из камбалы, морского окуня и осьминога, выловленных у берегов Фукусимы, а также свинину, рис и дыню из этого региона.

Тем временем пресс-служба приморского межрегионального управления Россельхознадзора сообщила, что анализ 443 партий рыбы, которые были добыты в России после начала сброса воды с японской атомной электростанции, не выявил превышений нормы радиологических показателей.

А власти КНР решили запретить ввоз продуктов из десяти префектур Японии из-за тогда ещё лишь намерения Токио сбросить в море заражённую воду с АЭС «Фукусима-1». Уточняется, что таможенники будут тщательно проверять всю ввозимую продукцию без исключения, также будут усилены проверочные мероприятия на содержание радиоактивных веществ.