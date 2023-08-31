Владивосток, 31 августа, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Анализ 443 партий рыбы, которые были добыты в России после начала сброса воды с японской атомной электростанции «Фукусима-1», не выявил превышений нормы радиологических показателей. Об этом сообщила пресс-служба приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

РИА Новости/Павел Львов

Отмечается, что сотрудники управления усилили радиологический контроль за рыбной продукцией, добытой около места сброса слаборадиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1». Так, в августе были проведены исследования 443 проб различной рыбной продукции, добытой в промысловых подзонах нескольких регионов России.

«Положительных выявлений не обнаружено», — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты межобластной ветеринарной лаборатории в августе провели 1272 исследования рыбной продукции на основные радиологические показатели, которые свидетельствуют о безопасности рыбной продукции, — удельная активность йода-131, удельная активность стронция-90, удельная активность цезия-134, удельная активность цези-137.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа в Японии начали сброс очищенной воды в океан с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». С АЭС к концу марта 2024 года сольют более 30 тысяч тонн жидкости. В баках на АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которую использовали для охлаждения повреждённых в результате цунами в марте 2011 года реакторов.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида попробовал с несколькими министрами во время обеда морепродукты, выловленные в море, куда сбрасывают воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». На обед японским чиновника подали сасими из камбалы, морского окуня и осьминога, выловленных у берегов Фукусимы, а также свинину, рис и дыню из этого региона.

Власти КНР приняли решение о запрете ввоза продуктов из десяти префектур Японии из-за тогда ещё лишь намерения Токио сбросить в море заражённую воду с АЭС «Фукусима-1». Уточняется, что таможенники будут тщательно проверять всю ввозимую продукцию без исключения, также будут усилены проверочные мероприятия на содержание радиоактивных веществ.