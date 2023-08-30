Токио, 30 августа, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида попробовал с несколькими министрами во время обеда морепродукты, выловленные в море, куда сбрасывают воду с аварийной АЭС «Фукусима-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

На обед японским чиновника подали сасими из камбалы, морского окуня и осьминога, выловленных у берегов Фукусимы, а также свинину, рис и дыню из этого региона. «Было очень вкусно, а осьминог — особенно, он очень мягкий», — поделился с журналистами министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, слова которого приводит ТАСС.

Власти Японии таким образом решили продемонстрировать безопасность продуктов из префектуры, где расположена аварийная АЭС.

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Как передавало ИА Регнум, 24 августа в Японии начали сброс очищенной воды в океан с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». С АЭС к концу марта 2024 года сольют более 30 тысяч тонн жидкости. В баках на АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которую использовали для охлаждения повреждённых в результате цунами в марте 2011 года реакторов.

Как заверяет владелец атомной станции — энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO), очищенная вода не содержит радиоактивных веществ. Анализ образцов морской воды в десяти различных зонах в радиусе трёх километров от места слива не выявил следов тяжёлого изотопа водорода — трития. Тот же результат дал и осмотр рыбы, выловленной в радиусе пяти километров, подчеркнули в управлении рыболовства Японии.

Тем не менее Роспотребнадзор взял на усиленный контроль рыбную продукцию из Японии. А власти КНР приняли решение о запрете ввоза продуктов из 10 префектур Японии из-за тогда ещё лишь намерения Токио сбросить в море заражённую воду с АЭС «Фукусима-1». Уточняется, что таможенники будут тщательно проверять всю ввозимую продукцию без исключения, также будут усилены проверочные мероприятия на содержание радиоактивных веществ.

Как пояснил в беседе с ИА Регнум старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов, сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан не является безопасным процессом и может нанести вред человеку при попадании внутрь организма после употребления морепродуктов.

По словам Мухаметова, полностью очистить воду с АЭС невозможно, а японские специалисты, вероятно, говорят именно об очищении до безопасной концентрации. Так, нельзя очистить воду от трития — слаборадиоактивного изотопа водорода, потому что он и есть вода — атом водорода.