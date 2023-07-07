Пекин, 7 июля, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Власти КНР приняли решение о запрете ввоза продуктов из 10 префектур Японии из-за намерения Токио сбросить в море зараженную воду с АЭС «Фукусима-1». Об этом 7 июля сообщила пресс-служба главного таможенного управления КНР на своей странице в социальной сети.

JEON HEON-KYUN/EPA/ТАСС Акция протеста против сброса Японией радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1»

«С целью предотвращения ввоза в Китай заражённых радиацией японских продуктов питания и обеспечения безопасности импортируемого продовольствия для китайских потребителей, китайская таможня вводит запрет на ввоз продуктов питания из десяти префектур Японии, включая Фукусиму», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что таможня Китая усилит регулирование и проверку сопроводительной документации в отношении продуктов питания из других регионов Японии, особенно продуктов водного промысла.

Уточняется, что таможенники будут тщательно проверять всю ввозимую продукцию без исключения, также будут усилены проверочные мероприятия на содержание радиоактивных веществ.

В пресс-службе пояснили, что вопрос сброса Японией зараженной воды находятся в центре внимания всего мира, это вызвало беспокойство у потребителей Китая о безопасности продуктов питания, которые доставляются из Японии.

Пресс-служба не уточнила, с какого числа начнёт действовать запрет.

Как передавало ИА Регнум, ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило намерение правительства Японии постепенно сбрасывать в Тихий океан воду, которая использовалась для охлаждения атомной станции «Фукусима-1» и была заражена в результате аварии в 2011 году.

Доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев заявил, что одобрение МАГАТЭ плана Японии по постепенному сбросу зараженной воды с АЭС «Фукусима» в Тихий океан можно расценивать как очень рискованное решение, тем более что в самой организации допускают несовершенство японской технологии очистки воды, что может привести к негативным последствиям для экосистемы и здоровья людей.

Позицию своего коллеги дополнила и подтвердила доцент департамента экологической безопасности Института экологии РУДН Татьяна Ледащева. Она подчеркнула, что любой уровень радиации способен вызывать в организме людей соматические и генетические изменения, многие из которых имеют накопительный эффект.

Как отметил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов, основная масса загрязнённой слаборадиоактивной воды направится к Аляске и к западному побережью Канады и США. Затем часть сброшенного объёма воды пройдёт мимо Алеутских островов и достигнет Камчатки, но её концентрация уже значительно уменьшится, так как будет сильно «разбавлена» водами Тихого океана.