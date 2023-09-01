Курск, 1 сентября, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Украинский дрон незначительно повредил фасад нежилого здания в Курчатове Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что было подтверждено попадание одного дрона по нежилому зданию, в результате был незначительно повреждён фасад, никто не пострадал.

«Падение второго БПЛА не подтверждено — пролёт первого беспилотника был ошибочно принят за ещё один», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее Старовойт сообщал, что город Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Старовойт отметил, что на место происшествия выехали специалисты, которые оценивают размеры нанесённого ущерба. Подробности уточняются.

Попытки атак украинских дронов успешно пресечены российскими войсками в Московской, Курской и Псковской областях.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в ночь на 1 сентября в небе над Псковом наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили неопознанный объект. Были предприняты меры по его нейтрализации.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о перехвате и ликвидации силами ПВО украинского БПЛА над территорией Люберецкого района Московской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.