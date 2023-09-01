Курск, 1 сентября, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Город Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Об этом 1 сентября сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом», — уточнил глава региона.

Старовойт отметил, что на место происшествия выехали специалисты, которые оценивают размеры нанесённого ущерба. Подробности уточняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что атака украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) успешно пресечена силами противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области. Как отметил глава региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.

По данным Министерства обороны России, 31 августа около 12:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Брянской области ещё один украинский беспилотник самолётного типа и пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку.