Вашингтон, 1 сентября, 2023, 00:39 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден надеется на личное участие председателя КНР Си Цзиньпина на сентябрьском саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии, сообщил 31 августа телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Си Цзиньпин

«Мой ответ таков: я надеюсь, что он посетит G20», — ответил Байден на вопрос журналистов о его возможных контактах с председателем КНР.

Саммит G20 пройдёт 9–11 сентября в очном формате в столице Индии Нью-Дели. Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, по данным источников агентства Reuters, председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индию. Вместо него Китай, как предполагается, будет представлять премьер Госсовета Ли Цян.

Руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Карнеев предположил, что на сентябрьском саммите «Большой двадцатки», возможно, не станут обсуждаться важные вопросы и приниматься прорывные решения. Этим может объясняться информация о том, что Китай на мероприятии будет представлять премьер Госсовета Ли Цян. Эксперт заметил, что Си Цзиньпин в последнее время выезжает только по очень значимым поводам.