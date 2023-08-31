Москва, 31 августа, 2023, 12:56 — ИА Регнум. На предстоящем саммите «Большой двадцатки», возможно, не станут обсуждаться важные вопросы и приниматься прорывные решения, чем и может объясняться информация о том, что Китай на этом мероприятии будет представлять премьер Госсовета Ли Цян. Кроме того, у лидера КНР Си Цзиньпина запланирована встреча с президентом США Джо Байденом, которую он может поставить в приоритет. Об этом корреспонденту ИА Регнум 31 августа заявил руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Карнеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин

Ранее агентство Reuters сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин может пропустить данный саммит, который пройдёт 9–10 сентября в столице Индии.

Карнеев заметил, что Си Цзиньпин в последнее время выезжает только по очень значимым поводам.

«Кроме того, мы видим, какие непростые отношения сейчас у Китая с США. А поскольку в конце года ожидается встреча Си Цзиньпина и Байдена, то, возможно, упор будет сделан именно на этом мероприятии, а на саммит «Двадцатки» решили отправить премьер-министра», — предположил Карнеев.

По его словам, сейчас нет оснований полагать, будто позиции Си Цзиньпина в руководстве КНР выглядят непрочными. Весной 2023 года на сессии Всекитайского собрания народных представителей он получил мандат на очередной период. А руководящие посты заняли те, кого считают доверенными людьми Си Цзиньпина.

«Едва ли он боится выезжать из Китая, опасаясь переворота, — сказал Карнеев. — За 10 лет правления Си Цзиньпин сумел консолидировать руководство партии».

Кроме того, не исключено, что на предстоящем саммите G20 основные вопросы будут посвящены экономике, и возможно, именно этим объясняется то, что вместо председателя КНР Си Цзиньпина на этом мероприятии будет присутствовать премьер Госсовета КНР Ли Цян. Такое предположение выдвинул Александр Лукин, и. о. научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН.

По словам Лукина, отсутствие председателя КНР на этой встрече может объясняться целым спектром причин, начиная от состояния здоровья и заканчивая тем, что Си Цзиньпин занят другими делами.

«Обычно на такие саммиты отправляется глава государства. Но в экстраординарных обстоятельствах может поехать кто-то другой. И если вспомнить, что в Южной Африке он не появился на одном мероприятии, это наводит на какие-то мысли. Но это всё спекуляции. Я думаю, что будет какое-то официальное объявление», — сказал Лукин.

Он подчеркнул, что в настоящее время политические позиции Си Цзиньпина в руководстве КНР выглядят очень устойчивыми — на съезде КПК, который состоялся в прошлом году, он провёл своих сторонников и ближайших сотрудников на руководящие посты. А потому подвергнуть его критике на высоком уровне просто некому.

Отвечая на вопрос, не грозит ли Си Цзиньпину столкнуться с какой-то китайской версией «антипартийной группы», Лукин заметил, что в таких системах бывает всякое.

«Например, Хрущев тоже поставил своих сторонников на руководящие посты, но потом так им надоел, что они его свергли. Но в случае с Си Цзиньпином это маловероятно. Поэтому, скорее, здесь сыграли другие причины», — считает востоковед.

Кроме того, он прокомментировал версию, что, отказавшись посетить саммит G20, китайский лидер выразил своё отношение к этому мероприятию.

«Это вряд ли. Китай оно очень интересует. Сейчас КНР взяла курс на отход от политики на огосударствление экономики. Наоборот, руководство пытается наладить диалог с бизнесом (и с местным, и с иностранным), потому что ситуация в экономике не так хороша, как хотелось бы, — объяснил Лукин. — Кроме того, политически Пекин позиционирует себя как лидера глобального Юга. И об этом как раз можно заявлять на таких мероприятиях, как саммит БРИКС или G20».

Китаевед подчеркнул, что саммит «Двадцатки» — это важнейшее мероприятие, на котором Китай всегда выступал, стараясь укрепить позиции незападных государств — глобального Юга. Также не исключено и то, что, отправив на саммит премьер-министра, который в Китае больше отвечает за экономику, китайские власти хотят подчеркнуть экономический интерес Пекина к работе «Большой двадцатки».

Как сообщало ИА Регнум, информация о том, что Си Цзиньпин пропустит саммит «Большой двадцатки», была распространена агентством Reuters со ссылкой на собственные источники. Официального подтверждения она пока не получила.

До этого Си Цзиньпин пообещал, что Китай продолжит содействовать укреплению стратегического партнёрства между членами БРИКС и другими развивающимися странами, а также что Пекин готов сотрудничать со всеми странами, чтобы ускорить глобальное развитие.

Известно также, что на саммите «Большой двадцатки» в Индии Россию вместо президента РФ Владимира Путина будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.