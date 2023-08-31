Москва, 31 августа, 2023, 17:19 — ИА Регнум. С помощью дронов «Ланцет» можно устроить настоящую охоту на украинскую бронетехнику на удалении до 40 км, а благодаря своим техническим характеристикам он представляет колоссальную угрозу для ВСУ, в чём военнослужащие Украины сами сознавались. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал военный эксперт, полковник в отставке и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Применение модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» против военной техники ВСУ

Ранее польский портал Interia написал, что российские «супердроны» «Ланцет» стали «настоящим кошмаром» для украинских войск. Авторы публикации признают, что такие беспилотники являются одними из лучших устройств такого типа в мире.

«С помощью «Ланцетов» мы устроим настоящую охоту на украинскую бронетехнику на удалении до 40 км. Раньше натовские орудия помогали украинцам в контрбатарейной борьбе, но «Ланцеты» меняют ситуацию и позволяют в контрбатарейной борьбе одерживать преимущество нам», — подчеркнул Кнутов.

Военный эксперт подтвердил, что благодаря уникальным техническим характеристикам дрона-камикадзе «Ланцет» представляет собой колоссальную угрозу украинской армии.

«Эти дроны поражают бронетехнику, их мощность достаточна для уничтожения танка, БМП или артиллерийского орудия, или в целом склада боеприпасов. Это барражирующий боеприпас, который способен находиться в воздухе порядка 40 минут и поражать цель на расстоянии до 40 км. Боевая часть примерно 3 кг, чего достаточно, чтобы опрокинуть такую самоходную артиллерийскую установку (САУ), как французский «Цезарь», — поделился Кнутов.

Он также напомнил о случае, когда один такой дрон перевернул САУ французской разработки, после чего второй «Ланцет» пробил пусковую самоходную установку и она разлетелась на части. Кнутов рассказал, что дрон отличается конструкцией планера, у него два икс-образных крыла, благодаря чему на радарах он выглядит как птица. Также конструкция способствует тому, что по нему сложно попасть и из обычного стрелкового оружия или зенитной установки. Кроме того, дрон обладает уникальной функцией зависать в воздухе. Военный эксперт отметил, что «Ланцет» очень сложно увидеть и вычислить приборами, поскольку он изготовлен из композитных материалов и на нём используется электродвигатель, который имеет температуру окружающей среды.

«Поэтому для ВСУ они так опасны. И украинские военнослужащие обращалась к своему президенту с просьбой найти решение. Но единственное, на что пока способна армия Украины, — собирать кусочки дронов, чтоб пытаться собрать его полностью из составляющих и начать выпускать нечто подобное», — отметил Кнутов.

Эти дроны-камикадзе выпускает концерн «Калашников», однако, по словам Кнутова, есть единственная проблема с выпуском — это их дороговизна, отчего таких беспилотников пока не так много. Эксперт выразил уверенность, что чем больше будет их выпускаться, то тем дешевле станет процесс, а потребности российской армии будут выполняться лучше. Кроме того, Кнутов поделился, что модернизация дронов продолжается, а следующее обновление будет связано, по мнению эксперта, с увеличением мощности боевой части, дальностью полётов и с точностью поражения цели.

Как сообщало ИА Регнум, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак признал угрозу для ВСУ, которая исходит от российских беспилотников «Ланцет» и «Орлан». По его словам, на Украине давно изучают эти дроны, а собранные сведения передаются странам-партнёрам.

Бывший офицер НАТО, ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу считает, что активное и масштабное использование российской армией беспилотников «Ланцет» стало тактическим ударом по ВСУ. По словам военного эксперта, бойцы ВС России используют дроны для различных целей, в том числе для разведки и нанесения ударов.