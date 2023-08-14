Афины , 15 августа, 2023, 00:03 — ИА Регнум. Активное и масштабное использование российской армией беспилотников «Ланцет» стало тактическим ударом по ВСУ. Об этом заявил бывший офицер НАТО, ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе «Ланцет»

По словам военного эксперта, бойцы ВС России используют дроны для различных целей, в том числе для разведки и нанесения ударов.

«Дроны-смертники «Ланцет» представляют собой опасную тактическую угрозу на поле боя», — сказал Атламазоглу, добавив, что киевская армия теряет беспилотники в огромном количестве.

Отмечается, что за месяц ВСУ теряют до 10 тыс. дронов.

Как сообщало ИА Регнум, просчитать маршруты российских БПЛА сложно, украинские мобильные огневые группы не успевают на них среагировать, заявил 14 августа командующий объединёнными силами украинских войск Сергей Наев.

Попытка украинской армии совершить террористическую атаку с помощью беспилотника на объекты в Белгородской области успешно пресечена российскими средствами противовоздушной обороны.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские военные оставили Украину без средств противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, вся система ПВО на Украине фактически уничтожена, российские самолёты получили возможность летать без проблем и даже системы Patriot оказались неэффективными.