Киев, 15 августа, 2023, 22:28 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) российского производства создают проблемы для украинской армии. По словам главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, об этом бойцы ВСУ рассказали Владимиру Зеленскому в ходе посещения им подконтрольных Киеву районов Запорожской области.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет»

«Услышал от военных о проблемах, которые создают российские БПЛА, в частности ударный «Ланцет» и разведывательный «Орлан», для наших сил. Это угроза, которую мы не имеем права игнорировать. Принял к сведению», — написал Ермак в Telegram-канале.

По его словам, на Украине давно изучают эти беспилотники, а собранные сведения передаются странам-партнёрам.

Как сообщало ИА Регнум, бывший офицер НАТО, ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive указал, что активное и масштабное использование российской армией беспилотников «Ланцет» стало тактическим ударом по ВСУ. По его словам, дроны-смертники «Ланцет» представляют собой опасную тактическую угрозу на поле боя, киевская армия теряет беспилотники в огромном количестве. Только за месяц ВСУ теряют до 10 тыс. дронов.

Командующий объединёнными силами украинских войск Сергей Наев 14 августа пожаловался на сложности с перехватом российских БПЛА, украинские мобильные огневые группы не успевают на них среагировать.