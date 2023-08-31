Москва, 31 августа, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Российский истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт-разведчик Р-8А «Посейдон» над Баренцевым морем. Об этом 31 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости/Илья Питалев

Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, которая приближалась к государственной границе РФ. Для её опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31.

«Экипаж идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии», — говорится в сообщении.

При приближении МиГ-31 иностранный военный самолёт развернулся от границы, нарушения не было допущено.

В Минобороны подчеркнули, что полёт МиГ-31 выполнялся в соответствии с правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранным самолётом.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа в Минобороны сообщили, что над юго-западной частью акватории Чёрного моря был зафиксирован полёт американских разведывательных беспилотников в направлении государственной границы РФ, российские истребители пресекли возможное нарушение госграницы и ведение разведки.