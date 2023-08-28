Симферополь, 28 августа, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Над юго-западной частью акватории Черного моря был зафиксирован полёт американских разведывательных беспилотников в направлении государственной границы РФ, российские истребители пресекли возможное нарушение госграницы и ведение разведки, сообщили 28 августа в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«28 августа т. г. (текущего года — Прим. ред.) над юго-западной частью акватории Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полёт в направлении Государственной границы Российской Федерации беспилотных летательных аппаратов ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова», — сообщили в ведомстве.

Чтобы пресечь возможное нарушение границы и помешать ведению радиотехнической разведки, были подняты два истребителя из состава дежурных сил ПВО. Американские беспилотники изменили направление полёта, покинув данный район, добавили в Минобороны.

Новость дополняется.