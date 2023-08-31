Минобороны показало кадры ударов гаубиц Д-30 по ВСУ в районе Артёмовска
Москва, 31 августа, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 31 августа опубликовало видео ударов гаубиц Д-30 по украинским подразделениям около Артёмовска в ДНР.
«Расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 наносят огневые удары по украинским подразделениям, предпринимающим попытки закрепиться в лесопосадках западнее Артёмовска», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ВСУ, пытаясь нащупать слабые места российской обороны, отправляют в атаку новые группы пехоты.
Но каждый раз, попав под огонь гаубиц ВДВ, украинские военнослужащие бегут, бросая убитых и раненых на поле боя, добавили в Минобороны.
Как сообщало ИА Регнум, украинские ВВС потеряли на артёмовском направлении 29 августа сразу шесть лётчиков из 18-й отдельной бригады армейской авиации.
Ранее отставной американский офицер Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive написал, что в сражениях за Артёмовск и Соледар погибли лучшие части ВСУ, что значительно снизило импульс контрнаступления украинской армии.