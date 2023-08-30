Киев, 30 августа, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Украинские ВВС потеряли на артёмовском направлении 29 августа сразу шесть лётчиков, заявил спикер 18-й бригады армейской авиации Евгений Ракита, слова которого приводит издание Klymenko Time.

РИА Новости

«29 августа на артёмовском направлении погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского», — сказано в публикации.

Отмечается, что все погибшие имели офицерское звание и погибли при выполнении боевого задания.

Как передавало ИА Регнум, ранее отставной американский офицер Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive написал, что в сражениях за Артёмовск и Соледар погибли лучшие части ВСУ, что значительно снизило импульс контрнаступления украинской армии.

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска задействовали уже две трети резервов, которые были подготовлены для наступления в Запорожской области. Он добавил, что незадействованными остаются штурмовые подразделения, которые прошли подготовку за рубежом.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в последнее время потери ВСУ под Купянском впервые превысили их потери на других направлениях. Он рассказал, что урон, который получила украинская армия в этом районе, стал сопоставим с её потерями в боях за Артёмовск.