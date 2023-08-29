Рабочий посёлок Климово, Брянская область, 30 августа, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Ответный удар нанесли российские военные по позициям ВСУ за обстрел посёлка Климово, сообщил 29 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«В ответ на террористическую атаку украинских националистов на посёлок Климово подразделениями Министерства обороны РФ нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населённого пункта Семёновка», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня посёлок Климово в Брянской области. Повреждения получили несколько зданий, в том числе жилые дома, здание школы и ряд административных объектов. В посёлке было нарушено энергоснабжение.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа в результате обстрела со стороны ВСУ брянского посёлка Климово погибли двое мирных жителей — мужчина 2003 года и женщина 1994 года. По словам главы Брянской области Александра Богомаза, один мужчина получил лёгкое ранение, ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

В ночь на 27 августа дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в небе на территории России два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Дроны выявили над Курской и Брянской областями, уточнили в Минобороны РФ.