Рабочий посёлок Климово, Брянская область, 29 августа, 2023, 17:25 — ИА Регнум. По уточнённой информации, в результате обстрела брянского посёлка Климово со стороны ВСУ погибли два человека, 10-летний ребёнок и взрослый, передаёт телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу главы региона Александра Богомаза.

Максим Захаров/РИА Новости

Как сообщало ИА Регнум ранее, Богомаз 29 августа заявил, что ВСУ обстреляли Климово из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие, в том числе ребёнок, пять человек получили ранения, отмечал глава региона.

Все службы уже работают на месте происшествия. Раненые получают всю необходимое. помощь, сообщил Богомаз. В результате обстрела в посёлке было повреждено несколько зданий, также было частично нарушено энергоснабжение.

Ранее 29 августа в администрации Климовского района Брянской области через свою страницу «ВКонтакте» сообщили жителям об обстреле района и призвали их срочно спуститься в укрытия и не игнорировать тревогу.

Кроме того, в Министерстве обороны РФ также днём 29 августа сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Брянской области беспилотник ВСУ.