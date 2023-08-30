Москва, 30 августа, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Россия может продлить добровольные обязательства по ограничению поставок нефти на международные рынки на октябрь, но пока говорить об этом рано, заявил 30 августа журналистам вице-премьер России Александр Новак.

Kremlin.ru Александр Новак

«Посмотрим. Мы сейчас эту ситуацию мониторим, оцениваем рынок вместе с нашими коллегами из других стран. Будем исходить из того, что будет требовать рынок», — сказал он.

По его словам, в сентябре Россия сократит эксперт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки, в августе Москва полностью исполнила свои обязательства по сокращению добычи и экспорта.

Как передавало ИА Регнум, ранее Новак заявлял, что в августе 2023 года Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. По его словам, решение принято в рамках усилий по обеспечению баланса рынка. Позднее он сообщил, что добыча нефти держится на уровне 9,5 млн баррелей в сутки, что означает соблюдение объявленного добровольного сокращения.

Согласно отчёту Международного энергетического агентства (МЭА), в июле Россия не только сохранила экспорт нефти и нефтепродуктов на уровне 7,3 млн баррелей в сутки, но и получила максимальный с ноября 2022 года доход в размере $15,3 млрд. Прошлогодним рекордом была сумма в $15,8 млрд. 80% экспорта российской нефти в июле пришлось на Китай и Индию.