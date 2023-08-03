Москва, 3 августа, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Правительство России намерено вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости, пишет «Коммерсантъ».

Дмитрий Коротаев /Известия

«Речь идёт фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами», — пишет газета.

Подобная практика была отменена два года назад решением ГИБДД. Министерство транспорта учло критику и разработало проект поправок к ПДД, добавило издание.

Кроме любителей быстрой езды будут штрафы будут получать и те, кто едет со скоростью ниже 40 км/ч. Сам же термин «средняя скорость движения транспортного средства» появится в правилах дорожного движения.

Как сообщало ИА Регнум, по данным МВД, на дорогах России работают более 25 тысяч автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД.

На протяжении последних четырех лет ситуация последовательно улучшается, подчеркнули в МВД. Число погибших в ДТП в 2022 году сократилось на 5% (на 700 человек).