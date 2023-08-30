Москва, 30 августа, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Девять вражеских атак отразили российские военные за сутки на запорожском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны Российской Федерации Солдаты ВС России

ВС России дали активный отпор штурмовым подразделениям 46-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах сёл Работино и Вербовое Запорожской области. Сообща действовали подразделения российской группировки войск, авиация, артиллерия и расчёты тяжёлых огнемётных систем, уточнил Конашенков.

За сутки на этом направлении уничтожено до 85 военнослужащих ВСУ и 15 единиц техники. Это танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, три артиллерийские системы М777, три американские гаубицы М119, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», «Богдана» и британская «AS-90».

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о захвате нескольких опорных пунктов ВСУ в районе села Вербового. У российских военных там есть успехи — они хорошо ударили по вражескому командному пункту, отметил он.

Ранее Рогов сообщал, что с конца июля потери ВСУ у запорожского села Работино превысили 1 тыс. человек убитыми и тяжелоранеными.