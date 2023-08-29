Мелитополь, 29 августа, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы России заняли несколько опорных пунктов ВСУ в районе села Вербового на ореховском направлении, сообщил 29 августа председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«На ореховском направлении в селе Вербовом есть успехи, там мы заняли несколько опорников ВСУ, хорошо ударили по вражескому командному пункту», — сказал он ТАСС.

Рогов добавил, что ВСУ несколько отступили, а российская армия выровняла фронт.

Вместе с тем он указал на снижение активности украинских атак с использованием бронетехники в районе села Работино, расположенного к западу от Вербового.

Все атаки ВСУ в указанном районе проводятся пешим порядком, без использования даже пикапов, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рогов сообщил, что с конца июля потери ВСУ в районе села Работино Запорожской области превысили тысячу человек убитыми и тяжелоранеными. Он уточнил, что если считать раненых, которые ещё смогут вернуться после излечения в зону боевых действий, то таких несколько тысяч.

В свою очередь врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что село Работино осталось только на карте. На территории села шли ожесточённые бои и в результате в населённом пункте остались только разрушенные конструкции и остовы разбитых взрывами домов, сообщил врио губернатора.