Мелитополь, 25 августа, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Потери ВСУ с конца июля в районе села Работино в Запорожской области превысили тысячу человек, рассказал 25 августа глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Если мы говорим о безвозвратных потерях [ВСУ] — убитых и тяжелораненых, которые уже не вернутся в строй, — то это более тысячи человек», — рассказал Рогов в интервью ТАСС.

Он уточнил, что если считать раненых, которые ещё смогут вернуться после излечения в зону боевых действий, то таких несколько тысяч.

«Потери у ВСУ колоссальные. 10-й армейский корпус ВСУ участвует в штурмах с конца июля», — резюмировал Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 24 августа, Рогов рассказал, что в боях под Работино украинская военная группировка «Марун» потеряла тысячи военных. ВСУ бросили в бой, как минимум, две трети этой элитной тактической группировки.

Минобороны 24 августа сообщило, что в районе Работино и села Успеновка Запорожской области российские военные отразили пять атак ВСУ.

Потери украинской армии за сутки на запорожском направлении составили более 110 военных. Также ВСУ потеряли четыре танка, три бронемашины, несколько единиц артиллерии.

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, ВСУ бросили большие силы, чтобы захватить Работино. Захват села должен был стать «подарком» руководству Украины.