Осло, 24 августа, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Норвегия решила передать Украине американские истребители F-16, объявил премьер-министр королевства Йонас Гара Стёре. Это заявление 24 августа опубликовали на сайте правительства королевства.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

«Мы планируем подарить Украине норвежские истребители F-16 и в своё время предоставим дополнительную информацию о пожертвовании, количестве и сроках поставки», — сказал он.

Стёре добавил, что ранее Стокгольм объявил о планах обучать украинских пилотов управлению F-16, и для этих целей выделили два самолёта.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал предоставить Киеву 42 истребителя F-16. После этого глава голландского правительства сказал, что пока не может сказать, сколько самолётов получится передать Украине из тех 42 что есть у королевства.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в тот же день сообщила, что Копенгаген готов выделить Киеву 19 самолётов F-16. Из них первые шесть планируется передать Украине к Новому году, восемь — в течение 2024 года, а в 2025-м — ещё пять.

При этом отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что F-16 не помогут ВСУ на поле боя. Он отметил, что они уязвимы для российских средств противовоздушной обороны С-300 или С-400. Кроме того, устаревшие американские истребители не смогут противостоять российским истребителям Су-35.