Псков, 30 августа, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Украинские беспилотники пытаются атаковать аэропорт в Пскове, где, по некоторым данным, вероятно, загорелись два самолета.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

К месту атаки направляются оперативные службы. Другие сведения не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля в псковском аэропорту обнаружили квадрокоптер размером 30 на 30 см. Он находился в районе стоянки для самолетов. При обследовании аппарата взрывчатых веществ не обнаружили.

В конце мая два беспилотника атаковали здание нефтепроводной компании возле деревни Литвиново Невельского района Псковской области. В результате нападения произошёл взрыв, а строение получило повреждение.