Вашингтон, 30 августа, 2023, 03:42 — ИА Регнум. Предложение главы киевского режима Владимира Зеленского оплатить проведение выборов на Украине раскритиковала член Республиканской партии в Конгрессе США Лорен Боберт.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский предлагает провести выборы, если Америка за них заплатит. Прочтите это предложение и просто на минуту попытайтесь осмыслить его. Он проведёт выборы только в том случае, если мы за них заплатим», — написала американская конгрессвумен в соцсети X.

К этому привела внешняя политика США, которая заключается в выдаче карт-бланша любому, кто об этом попросит, заключила Боберт.

Как сообщало ИА Регнум, президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 года, парламентские — осенью 2023 года. Ранее Зеленский заявил, что из-за введённого в стране военного положения выборы проводиться не будут.

29 августа бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что украинским властям следовало бы для спасения страны попросить Россию о перемирии на 3-4 месяца и провести выборы, но нынешний режим не будет этого делать, чтобы не потерять власть.

В августе 2023 года украинский президент сказал, что теоретическая возможность проведения выборов в стране до завершения конфликта есть, но только в том случае, если Запад даст Киеву средства на их проведение и отправит наблюдателей на линию боевого соприкосновения.

По мнению замдиректора Института стран СНГ, политолога Владимира Жарихина, окончательное решение о проведении парламентских и президентских выборов на Украине будет принимать не Киев, а Вашингтон. Запад пока не видит достаточных причин для создания условий проведения выборов.