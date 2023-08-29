Киев, 29 августа, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Властям Украины следовало бы для спасения страны попросить Россию о перемирии на 3-4 месяца и провести выборы, но нынешний режим не будет этого делать, чтобы не потерять власть, заявил 29 августа бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Отмените военное положение. Параллельно — вступите в переговоры о временном прекращении огня с Российской Федерацией. Хотя бы на три-четыре месяца. В этом случае их (действующих руководителей — прим. ред.) отстранят от власти, но Украина тогда начнет жить», — сказал Соскин в прямом эфире в своём блоге на YouTube.

Бывший советник Кучмы также обвинил нынешних руководителей Украины в геноциде её жителей и задался вопросом, как им удаётся засыпать по ночам.

Президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 года, парламентские — осенью 2023 года. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что из-за введённого в стране военного положения выборы проводиться не будут.

В августе 2023 года он сказал, что теоретическая возможность проведения выборов на Украине до завершения конфликта есть, но только в том случае, если Запад даст Киеву 5 млрд долларов на их проведение и отправит наблюдателей на линию боевого соприкосновения.

Президент Украины «осторожен» в своих высказываниях о выборах, но на самом деле он исключает их проведение до завершения конфликта, в 2023 году выборов «точно не будет», отметил в свою очередь советник главы офиса президента Михаил Подоляк.