Климовский район, Брянская область, 29 августа, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Климовский район Брянской области подвергается обстрелу, всем жителям района необходимо срочно спуститься в укрытия, заявили 29 августа в местной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Внимание! Климовский район подвергается обстрелу. Всем жителям необходимо в срочном порядке спуститься в укрытия! Не игнорируйте тревогу!» — сказано в сообщении администрации района в социальных сетях.

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