Москва, 28 августа, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Попытку атаковать объекты на территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов предприняла украинская армия в ночь на 28 августа в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Уточняется, что попытка террористической атаки была предпринята украинской армией с помощью двух БПЛА самолётного типа. БПЛА уничтожены дежурными средствами ПВО над Брянской областью.

Информация о пострадавших и возможных разрушениях не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что информацию о радарах и системах противовоздушной обороны (ПВО) операторы украинских беспилотников, атакующих территорию России, получают от западных союзников. Уточняется, что до зоны расположения цели долетают лишь 30–40% украинских беспилотников.

В свою очередь, чиновники в Пентагоне порекомендовали украинским властям меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы. В Пентагоне указали, что наземные разведывательные силы могут лучше оценить позиции России.