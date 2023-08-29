Вашингтон, 29 августа, 2023, 20:44 — ИА Регнум. США включили снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские боеприпасы в очередной пакет военной помощи Украине, его объём составит $250 млн, заявил 29 августа госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня мы объявляем о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине, которая защищает свою территорию и свой народ. В этот пакет входят важные средства, которые помогут Украине на поле боя», — сказал Блинкен.

Он уточнил, что в новый пакет военной помощи включает ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, средства санитарного транспорта.

Как передавало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что ожидает новые военные поставки от Запада в сентябре.

Вместе с тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Киеву всегда будет мало оружия, сколько бы его не поставляли, до тех пор, пока не закончится конфликт.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что поставки новых вооружений для ВСУ только разжигают конфликт. Он подчёркивал, что военная помощь Запада не изменит ситуацию на поле боя, но усугубит положение Украины.

При этом провал контрнаступления ВСУ начали признавать и руководители киевского режима. Посол Украины в Германии Алексей Макеев обвинил в нём страны Запада, заявив, что они слишком много времени потратили на подготовку украинских солдат и поставку в Киев вооружения.