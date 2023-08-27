Берлин, 27 августа, 2023, 13:06 — ИА Регнум. В сложностях контрнаступления украинских войск виновата нерешительная поддержка Западом Киева в военной сфере. Такое мнение 26 августа высказал посол Украины в Германии Алексей Макеев, его слова привело немецкое издание Merkur.

Иван Шилов ИА Регнум

«У России было время забаррикадироваться», — сказал он.

Макеев также пожаловался на то, что на подготовку и оснащение ударных бригад ВСУ потратили, по его мнению, слишком много времени.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинские войска не могут сдержать натиск Вооружённых сил России. По его словам, никакого контрнаступления ВСУ в реальности не существует, а наоборот, сложилась огромная угроза потери Купянска.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 25 августа заявил, что провал широко анонсированного контрнаступления украинской армии стал очевиден. Глава СВР уточнил, что в Киеве и на Западе, как и когда-то генералы вермахта, причинами этого уже называли то плохую погоду, то слишком густую растительность в зоне боевых действий.

Президент России Владимир Путин 21 июля заявил об отсутствии военных успехов у ВСУ в контрнаступлении и разочаровании от этого на Западе. Минобороны России 4 августа сообщило, что украинская армия в попытках наступления с 4 июня потеряла более 43 тыс. военнослужащих и свыше 4,9 тыс. единиц вооружений.