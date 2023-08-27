Киев, 27 августа, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в сентябре Киев получит от Запада новые военные поставки. Об том он заявил 27 августа в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров информирован о наших потребностях. Ожидаем решений», — написал он.

Зеленский также заявил, что в сентябре Киев намерен продолжать международную активность. В том числе украинские власти готовятся обращаться с странам Глобального Юга.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву всегда будет мало оружия, сколько бы его не поставляли, до тех пор, пока не закончится конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол заявил, что поставки вооружений на Украину только мешают началу мирных переговоров между Киевом и Москвой. Он также выступил против того, чтобы США предоставили Украине гарантии безопасности, так как это может спровоцировать конфликт с Россией.

Президент России Владимир Путин также заявил, что поставки новых вооружений для ВСУ только разжигают конфликт. Он подчеркнул, что военная помощь Запада не изменит ситуацию на поле боя, но усугубит положение Украины. Комментируя обещания Запада поставить Киеву американские истребители F-16, Путин сказал, что они будут гореть также, как горят немецкие танки Leopard, поставленные украинской армии.

При этом провал контрнаступления ВСУ, который произошёл, несмотря на масштабные поставки западных вооружений, уже стали признавать официальные лица в Киеве. Посол Украины в Германии Алексей Макеев обвинил в этом страны Запада, заявив, что они слишком много времени потратили на подготовку украинских солдат.