Брянск, 29 августа, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Российские военные нанесли огневое поражение по ВСУ в ответ на террористическую атаку на посёлок Климово Брянской области. Об этом 29 августа сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«В ответ на террористическую атаку украинских националистов на посёлок Климово подразделениями Министерства обороны РФ нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населённого пункта Семёновка», — написал Богомаз.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли посёлок Климово из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела погибли два человека: 10-летний ребёнок и взрослый. Также было повреждено несколько зданий, частично нарушено энергоснабжение.

Позднее Богомаз сообщил, что информация о погибшем в Климово ребёнке не подтвердилась. Погибли двое мирных жителей — мужчина 2003 года и женщина 1994 года рождения.