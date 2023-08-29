Москва, 29 августа, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Информация о погибшем при обстреле со стороны ВСУ ребёнке в Климово Брянской области не подтвердилась, сообщил 29 августа губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В настоящее время погибли двое мирных жителей — мужчина 2003 года и женщина 1994 года», — написал он.

По слова главы Брянской области, один мужчина получил лёгкое ранение, ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте.

Как передавало ИА Регнум, в администрации Климовского района Брянской области через свою страницу «ВКонтакте» сообщили жителям об обстреле района и призвали их срочно спуститься в укрытия и не игнорировать тревогу.

Позднее Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли посёлок Климово из реактивных систем залпового огня. Сообщалось, что в результате обстрела погиб ребёнок, а также пять человек получили ранения. Кроме того, получили повреждения несколько зданий, в том числе жилые дома, здание школы и несколько административных объектов. В посёлке нарушено энергоснабжение.

Кроме того, в Министерстве обороны РФ также днём 29 августа сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Брянской области беспилотник ВСУ.