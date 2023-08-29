Рабочий посёлок Климово, Брянская область, 29 августа, 2023, 16:51 — ИА Регнум. ВСУ 29 августа обстреляли из реактивных систем залпового огня посёлок Климово в Брянской области, по предварительной информации, есть погибшие, среди которых один ребёнок, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребёнок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети», — сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

Кроме того, получили повреждения несколько зданий, в том числе жилые дома, здание школы и несколько административных объектов. В посёлке нарушено энергоснабжение. Все оперативные и экстренные службы уже работают на месте, пострадавшие получают всю необходимую помощь, написал Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 29 августа около 16:00 в администрации Климовского района Брянской области через соцсети сообщили жителям об обстреле района и призвали их срочно спуститься в укрытия.

В Министерстве обороны также днём 29 августа сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Брянской области беспилотник ВСУ.

Ранее 29 августа в ведомстве также сообщали о перехвате беспилотника ВСУ в акватории Чёрного моря. Кроме того, российский самолёт морской авиации 29 августа уничтожил над Чёрным морем ещё один украинский дрон. Также в этот день два украинских БПЛА пытались атаковать объекты на территории РФ и были сбиты средствами ПВО в небе над Тульской областью.