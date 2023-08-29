Москва, 29 августа, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Число отравившихся в кафе на севере Москвы увеличилось до 53 человек. Об этом 29 августа сообщили в московском управлении Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА Регнум

«В настоящее время среди посетителей кафе, употреблявших шаурму и куры-гриль, зарегистрировано 53 случая, в том числе двое детей девяти и 13 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в инфекционные стационары госпитализированы 42 человека, из которых десять человек выписаны на амбулаторное лечение.

В ведомстве добавили, что по результатам бактериологических исследований у 20 человек установлен диагноз сальмонеллёз, часть проб находится в работе.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа на севере Москвы 32 человека отравились шаурмой и курицей гриль. Все пострадавшие покупали еду в бистро на улице Софьи Ковалевской. После этого они стали обращаться за медицинской помощью с симптомами отравления. 28 августа число отравившихся выросло до 40.

Прокуратура Северного административного округа Москвы показала видео из кафе в Москве, где произошло массовое отравление людей шаурмой и курицей гриль. В ведомстве координируют работу следственных органов и оперативных служб при расследовании дела об отравлении клиентов фаст-фуда.

Суд в Москве отправил под домашний арест фигурантку дела об отравлении. В ближайшее время суд намерен рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ещё двух фигурантов данного дела.