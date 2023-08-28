Москва, 28 августа, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Количество отравившихся шаурмой в одном из кафе на севере Москвы превысило 40 человек, сообщила 28 августа пресс-служба столичного главка СК России в своём Telegram-канале.

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«По данным следствия, в период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 40 человек. Установлено, что данные лица употребили в пищу продукцию одной из точек быстрого питания, расположенной на севере Москвы», — уточнили в СК.

В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг после массовых отравлений шаурмой в кафе задержаны пять человек, двое уже арестованы.

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Как передавало ИА Регнум, 25 августа на севере Москвы 32 человека отравились шаурмой и курицей гриль. Все пострадавшие покупали еду в бистро на улице Софьи Ковалевской. После этого они стали обращаться за медицинской помощью с симптомами отравления.

На вечер 25 августа было зарегистрировано уже 35 случаев заболевания, в инфекционные стационары доставлено 28 человек, заболевшие находятся в состоянии средней тяжести. Уточняется, что у 16 человек установлен диагноз «сальмонеллёз», бактериологически подтвержденный.

Позднее прокуратура Северного административного округа Москвы показала видео из кафе в Москве, где произошло массовое отравление людей шаурмой и курицей гриль. В ведомстве координируют работу следственных органов и оперативных служб при расследовании дела об отравлении клиентов фаст-фуда.