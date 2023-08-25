Москва, 25 августа, 2023, 14:05 — ИА Регнум. В одном из бистро Москвы произошло массовое отравление, сообщил 25 августа Telegram-канал «112».

Известия/Татьяна Полевая

«На севере Москвы 32 человека отравились шаурмой и курицей-гриль в одном из местных кафе», — сообщил канал.

Все потерпевшие покупали еду в бистро на улице Софьи Ковалевской. После этого они стали обращаться за медицинской помощью с симптомами отравление. Обращения поступали на протяжении четырёх дней.

Работу кафе приостановили, начались проверка служебных документов бистро, осмотр заведения, оценка условий, в которых готовят еду. СКР возбудил уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа четыре точки общепита во Владимире временно лишили права работать после отравления посетителей шаурмой. За медицинской помощью с симптомами отравления обратились 107 человек.

Роспотребнадзор выявил во всех точках фастфуда серьёзные нарушения. Помещения, где готовят еду, не проходили санитарной обработки. Сырьё поступало без входного контроля. На поварах не было спецодежды.

29 июля 31 сотрудник предприятия «Союзснаб» в подмосковном городе попал в больницу после посещения заводской столовой. Всего к врачам обратились 38 человек.