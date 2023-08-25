Москва, 25 августа, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Прокуратура Северного административного округа Москвы показало видео из кафе в Москве, где произошло массовое отравление людей шаурмой и курицей-гриль.

Прокуратура Москвы

В ведомстве координируют работу следственных органов и оперативных служб при расследовании дела об отравлении клиентов фаст-фуда.

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Как сообщало 25 августа ИА Регнум, в одном из бистро Москвы на улице Софьи Ковалевской произошло массовое отравление людей. Отмечалось, что 32 человека отравились шаурмой и курицей-гриль. Посетители этого бистро обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Работу кафе приостановили, началась проверка служебных документов бистро, осмотр заведения, оценка условий, в которых готовят еду.