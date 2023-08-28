Москва, 28 августа, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Суд в Москве отправил под домашний арест фигурантку дела об отравлении свыше 40 человек шаурмой и курицей-гриль из бистро. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«С учётом позиции прокуратуры Северного административного округа суд избрал в отношении 57-летней женщины — заместителя генерального директора частной организации-поставщика — меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время суд намерен рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ещё двух фигурантов данного дела.

Как передавало ИА Регнум, количество отравившихся шаурмой в одном из кафе на севере Москвы превысило 40 человек. Установлено, что данные лица употребили в пищу продукцию одной из точек быстрого питания, расположенной на севере Москвы. Все пострадавшие покупали еду в бистро на улице Софьи Ковалевской. После этого они стали обращаться за медицинской помощью с симптомами отравления.

На вечер 25 августа было зарегистрировано уже 35 случаев заболевания, в инфекционные стационары было доставлено 28 человек, заболевшие находятся в состоянии средней тяжести. Уточняется, что у 16 человек установлен диагноз «сальмонеллёз», бактериологически подтверждённый.

Позднее прокуратура Северного административного округа Москвы показала видео из кафе в Москве, где произошло массовое отравление людей шаурмой и курицей гриль. В ведомстве координируют работу следственных органов и оперативных служб при расследовании дела об отравлении клиентов фастфуда.

Ранее Савёловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум фигурантам уголовного дела о массовом отравлении шаурмой и курицей гриль.