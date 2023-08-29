Открытое горение в районе Комсомольской площади в Москве ликвидировано
Москва, 29 августа, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Открытое горение на складе в районе Комсомольской площади в центре Москвы ликвидировано, сообщили 29 августа в экстренных службах столицы.
«Объявлена ликвидация открытого горения», — сказал собеседник ТАСС.
Ранее сообщалось о локализации пожара на площади 1,5 тыс. квадратных метрах.
Как передавало ИА Регнум, о пожаре в районе дома 1Ас14 на Комсомольской площади в Москве стало известно в 17:30 мск. К тушению возгорания привлекли более 70 человек, почти 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
Как сообщили в столичном департаменте транспорта, движение на Комсомольской площади не затруднено. На движение поездов пожар также не повлиял, отметили в свою очередь в РЖД, уточнив, что на время ликвидации возгорания въезд на парковку Ленинградского вокзала и выезд с неё будут осуществляться только со стороны Комсомольской площади.