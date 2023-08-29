Москва, 29 августа, 2023, 18:13 — ИА Регнум. На Комсомольской площади в Москве произошло возгорание, все оперативные службы уже работают на месте, сообщили 29 августа в столичном департаменте транспорта.

Кадр из видео

«На Комсомольской площади в районе дома 1Ас14 произошло возгорание. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сказано в сообщении департамента.

Движение на Комсомольской площади не затруднено, добавили в дептрансе.

В МЧС в свою очередь сообщили, что возгорание произошло на территории одноэтажного склада.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, 28 августа на кровле здания на ВДНХ в Москве произошло возгорание. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. Площадь возгорания составляла 10 кв. метров. В здании, где произошёл пожар, расположены административные органы ВДНХ и столовая. Возгорание было оперативно ликвидировано.

В ходе тушения пожара в квартире в многоэтажном доме на северо-востоке Москвы 21 августа спасли трёх человек, ещё 15 человек были эвакуированы, сообщали в МЧС. Возгорание произошло в квартире на 21-м этаже 22-этажного жилого дома. Данных о пострадавших не поступало.