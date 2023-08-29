Москва, 29 августа, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Площадь пожара на складе в районе Комсомольской площади в центре Москвы увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров, сообщила 29 августа пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

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«Пожар локализован на площади 1,5 тыс. квадратных метров», — сказали в пресс-службе.

Информации о пострадавших не поступало.

Как передавало ИА Регнум, возгорание в районе дома 1Ас14 на Комсомольской площади в Москве произошло около 17:30 мск. К месту пожара был направлен пожарный поезд.

Движение на Комсомольской площади не затруднено, сообщали ранее в столичном департаменте транспорта. На движение поездов пожар также не повлиял, отметили в свою очередь в РЖД, уточнив, что на время ликвидации возгорания въезд на парковку Ленинградского вокзала и выезд с неё будут осуществляться только со стороны Комсомольской площади.